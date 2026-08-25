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Inondations, feux : le bilan des dégâts

Le système national d'alerte précoce a rendu public un nouveau bilan de la situation des catastrophes naturelles. 

Des aides financières ont été enclenchées © republicoftogo.com

Le système national d'alerte précoce a rendu public un nouveau bilan de la situation des catastrophes naturelles. 

Au total, 986 sinistrés ont été enregistrés durant le mois de juillet, résultant des effets combinés des inondations, des vents violents et des incendies de végétation.

« Ces données mettent ainsi en évidence la prédominance des inondations comme principal facteur de sinistre, avec une concentration des impacts dans les régions Maritime et Centrale », précise l'Agence nationale de la météorologie du Togo (ANAMET).

La région Maritime concentre l'essentiel des dégâts, avec de nombreuses habitations endommagées ou détruites. 

586 hectares ont été ravagés par les feux de végétation, principalement dans les Savanes, la Kara et la Centrale.

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