Internet fixe : YAS Togo dépasse Canalbox

Pour la première fois, YAS devance Canalbox (Vivendi) en matière de qualité d'expérience (QoE) de l'internet fixe au Togo, selon le rapport annuel publié par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), fondé sur les données de nPerf, référence mondiale indépendante dans l'évaluation des services internet.

YAS Togo affiche un débit descendant de 45 Mb/s contre 39,69 Mb/s pour Canalbox, avec de meilleures performances en navigation web (52,85% contre 48,31%) et streaming vidéo (71,37% contre 64,98%). Canalbox conserve cependant l'avantage sur la latence (12,95 ms contre 22,50 ms) et en mode Wi-Fi.

Dans le classement des 18 opérateurs évalués dans 7 pays de l'UEMOA, YAS Togo se classe 4e et Canalbox 8e. Orange Côte d'Ivoire domine avec 93,5 Mb/s de débit descendant, soit plus du double de YAS Togo. Canalbox se distingue comme meilleur FAI (fournisseur d’accès à Internet) régional sur la latence.

Le paradoxe du fixe face au mobile

L'ARCEP soulève un constat préoccupant : la qualité de l'internet fixe reste inférieure à celle du mobile, alors que la fibre est censée offrir de meilleures performances.

À titre d'exemple, YAS Togo en 4G affiche un débit montant de 18,42 Mb/s, jusqu’à deux fois supérieur à celui de Canalbox en fixe.

L'ARCEP invite les deux opérateurs à intensifier leurs efforts pour garantir aux clients une expérience internet à la hauteur de leurs attentes.