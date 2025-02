Introspection, purification spirituelle et renforcement des liens communautaires

Dans quelques jours, la communauté musulmane du Togo entamera le mois sacré du Ramadan, une période de jeûne, de prière et de partage.

Ce mois, qui correspond au neuvième du calendrier lunaire islamique, est un moment clé dans la vie spirituelle des musulmans du monde entier.

Le Ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam. Il commémore la révélation du Coran au prophète Mohammed (PSL) par l’ange Jibril (Gabriel). Durant ce mois, les musulmans pratiquent le jeûne quotidien (sawm) de l’aube (suhur) au coucher du soleil (iftar), s’abstenant de boire, de manger, de fumer et d’avoir des relations conjugales.

Ce jeûne est bien plus qu’une simple privation physique ; il s’agit d’un exercice de purification spirituelle, visant à renforcer la foi, la patience, la discipline et la solidarité envers les plus démunis. C’est aussi un moment de forte introspection et de rapprochement avec Allah à travers la prière, la lecture du Coran et les œuvres caritatives.

Comme dans de nombreux pays, la date exacte du début du Ramadan est déterminée par l'observation du croissant lunaire. Au Togo, les autorités religieuses, notamment l’Union Musulmane du Togo (UMT), se basent sur l’apparition de la lune pour annoncer officiellement le début du mois sacré.

Cette année, le Ramadan devrait débuter autour du 1er mars sous réserve de l’observation lunaire. Des prières et des rassemblements sont organisés dans les mosquées du pays pour marquer cette entrée dans un mois de recueillement et de piété.

Pendant ce mois, les fidèles multiplient les prières quotidiennes et assistent aux Tarawih, des prières nocturnes spécifiques au Ramadan, qui se tiennent dans les mosquées après la dernière prière de la journée (Isha).

Le jeûne est rompu chaque soir avec l’Iftar, un repas souvent commencé par des dattes et de l’eau, comme le faisait le Prophète Mohammed (PSL). Au Togo, ce moment est aussi marqué par des plats traditionnels locaux tels que le riz au gras, les beignets, le haricot, le bouillie de mil et les fruits.

Le Ramadan est aussi un mois de partage et de générosité. La Zakat (aumône obligatoire) et la Sadaqa (don volontaire) sont particulièrement encouragées, permettant d’aider les plus démunis à célébrer ce mois dans de meilleures conditions.

Des distributions de repas sont organisées par des associations et des mosquées pour les plus nécessiteux, renforçant ainsi l'esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise cette période.

Le mois de jeûne se termine par la célébration de l’Aïd el-Fitr, une grande fête marquée par une prière collective matinale et des moments de réjouissance en famille et entre amis. C’est aussi l’occasion d’échanger des cadeaux et de renforcer les liens sociaux.