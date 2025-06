Nord-Togo : les FAT tiennent bon face aux djihadistes

Dimanche 8 juin, dans le village de Kpinkankandi, situé dans la préfecture de Kpendjal, à l’extrême nord-est du Togo, les Forces armées togolaises (FAT) ont repoussé avec succès une attaque terroriste menée par des éléments armés venus du Burkina Faso voisin.

L’intervention rapide et maîtrisée des soldats a permis de neutraliser plusieurs dizaines d’ assaillants et de saisir un important lot d’armement et de motos.

La préfecture de Kpendjal, frontalière avec le Burkina Faso, est l’une des zones les plus exposées à la menace djihadiste dans la région des Savanes. Elle est depuis plusieurs années le théâtre de tensions sécuritaires croissantes, dues à l’expansion des groupes extrémistes actifs au Sahel.

L’attaque de Kpinkankandi aurait pu être dramatique. Mais grâce au professionnalisme et à la détermination des forces togolaises, le pire a été évité. Les FAT ont agi avec sang-froid, dans un contexte de guerre asymétrique, où les ennemis se fondent dans la population et opèrent par surprise.

Un engagement sans relâche malgré des conditions éprouvantes

Ce nouvel acte de bravoure souligne le courage exceptionnel des militaires, déployés sur le terrain dans des conditions climatiques, logistiques et psychologiques très rudes.

Ils veillent, nuit et jour, à protéger les populations civiles, sécuriser les frontières, et repousser toute tentative d’infiltration terroriste.

Ils le font avec une discrétion exemplaire, loin des projecteurs, souvent au péril de leur vie. Leur engagement mérite la reconnaissance de toute la Nation.

Dans cette lutte contre l’extrémisme violent, l’unité nationale est cruciale. Le Togo, à travers ses institutions, ses leaders communautaires, ses forces vives et ses citoyens, doit continuer à soutenir moralement et matériellement les efforts de nos soldats au front. Il s’agit non seulement de défendre le territoire, mais aussi de préserver les valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble.

Le gouvernement, pour sa part, poursuit le renforcement des capacités opérationnelles de l’armée, avec des investissements accrus dans le renseignement, la mobilité, l’équipement et la coopération régionale.

À Kpinkankandi, l’armée togolaise vient une fois de plus de prouver que la menace terroriste peut être contenue, et que le Togo reste debout, résolu à ne céder ni un centimètre à ceux qui veulent semer le chaos.