Islam et islamisme

En ce jour d’Aïd El Fitr, les responsables de la communauté musulmane du Togo ont tenu à rappeler certains fondamentaux dans une région rongée par l’islamisme et en proie au terrorisme.

‘Trop c'est trop ! L'islam n'est pas l'islamisme, et l'islamisme n'est pas non plus le terrorisme. Alors, arrêtons d'instrumentaliser la religion’, a déclaré El Hadj Sani Karimou, iman principal de la mosquée centrale de Lomé et vice-président de l’Union musulmane du Togo.

Il a raison à une nuance près. L’islamisme est une forme dévoyée de l’islam et celle qui encourage la violence. C’est un fait.

Les nombreuses exactions, les assassinats commis dans la région sont revendiqués par des groupes islamistes.

Le religieux invite les fidèles ‘à se tourner vers Allah pour faire cesser les violences’.

Pas certain que son appel soit entendu.