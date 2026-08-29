« Je viens comme un frère et un compagnon de route »

Le Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, a consacré samedi Mgr Edmond Yawo Amekuse comme troisième évêque du diocèse de Kpalimé, dans la région des Plateaux.

La cérémonie s'est déroulée en la paroisse Immaculée Conception de Tsihinu, en présence de plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou.

« Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tous les troupeaux du Seigneur pour lesquels l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Courage, le Seigneur ne donne pas de grâce sans sa force. Félicitations », a déclaré le Nonce.

Mgr Amekuse s'est engagé à marcher dans la communion et la mission aux côtés du successeur de Pierre et de toute l'Église catholique.

Le nouvel évêque a salué la présence des autorités nationales, y voyant le rappel que « l'Église et l'État, chacun dans son domaine, doivent marcher ensemble pour le service du bien commun ». Il a lancé un appel à l'unité nationale : « Ensemble, nous sommes appelés à rechercher la paix, la justice, la vérité et la concorde nationale. Notre pays a besoin de bâtisseurs de ponts, de bâtisseurs de paix, de serviteurs du bien commun et de défenseurs de la vérité, des hommes et des femmes qui fassent grandir la confiance et reculer la peur. »