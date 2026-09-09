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Jeunesse et religion à Accra

Mgr Moïse Touho, évêque d’Atakpamé, membre de la Conférence des évêques du Togo, conduit une délégation de jeunes prêtres et de religieuses en mission à Accra, au Ghana.

Mgr Moïse Touho © DR

Mgr Moïse Touho, évêque d’Atakpamé, membre de la Conférence des évêques du Togo, conduit une délégation de jeunes prêtres et de religieuses en mission à Accra, au Ghana.

Ils participent, jusqu’au 12 septembre aux premières journées ouest-africaines de la jeunesse.

L'événement vise à faire des jeunes catholiques des acteurs de paix pour une région en quête de sécurité, d'unité et d'espérance.

Aux côtés de 15 autres délégations issues de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO), les jparticipants bénéficient de cinq jours d'enseignements, de spiritualité, d'échanges culturels et d'engagements missionnaires. 

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