Prudence sur la RN1

La route nationale n°1 a subi les conséquences des fortes pluies qui s'abattent actuellement sur la partie septentrionale du pays.

Les services de sécurité ont annoncé une dégradation importante de la chaussée à environ 1 kilomètre au sud du poste de douane de Tchalo, à hauteur de Sokodé, dans la région Centrale.

Par mesure de précaution, les automobilistes sont invités à ralentir à l'approche de la zone et à redoubler de prudence.