'Justice, paix et joie' : Mgr Amuzu-Dzakpah inspire à une foi renouvelée

A l’occasion de la célébration de la Nativité, l’archevêque émérite de Lomé, Mgr Denis Amuzu-Dzakpah, a lancé un appel vibrant à la communauté chrétienne et à tous les Togolais, les exhortant à cultiver l’amour et la solidarité.

Présidant la messe pontificale à la Cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, au nom de l’Administrateur apostolique de l’archidiocèse de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, il a invité les fidèles à rendre grâce à Dieu pour le don de son fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde.

Dans son homélie, Mgr Amuzu-Dzakpah a mis l’accent sur l’importance de la naissance du Christ, qu’il a qualifiée de lumière divine pour guider l’humanité. « Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, spécialement pour la naissance dans notre monde de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui vient nous apporter la lumière de Dieu et nous plonger dans son royaume de justice, de paix et de joie dans l’Esprit Saint », a-t-il déclaré.

Soulignant l’urgence de promouvoir une civilisation de l’amour, l’archevêque émérite a invité les fidèles à s’engager activement dans le combat pour la justice et la fraternité, conformément au message universel du Pape.

Mgr Amuzu-Dzakpah a rappelé que chaque être humain est une création imprégnée de Dieu, source infinie d’amour. « Dieu est amour et il n’est qu’amour. Il nous aime de façon stable, totale et définitive. Son amour est pur, sans mélange », a-t-il affirmé, appelant chacun à vivre et à partager cet amour dans toutes ses dimensions.

À travers le pays, des messes solennelles ont marqué cette journée spéciale, célébrée dans toutes les paroisses et cathédrales. L’Administrateur apostolique de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a pour sa part présidé une messe pontificale à la cathédrale d’Aného, dans la préfecture des Lacs, témoignant de l’unité de l’Église dans la célébration de la Nativité.

La messe de Noël a ainsi été un moment de communion spirituelle et de rappel des valeurs chrétiennes essentielles. Les fidèles ont été invités à manifester l’amour et la paix, essentiels pour un Togo uni et prospère.