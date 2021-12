L'accueil est globalement positif

La brigade Jeunes anti Covid, une branche civile du groupe mixte de surveillance contre la pandémie, est chargée d’assurer les contrôles à l’entrée des lieux de culte.

Depuis le 10 décembre, pour accéder dans une église, un temple ou une mosquée, il faut présenter une preuve de vaccination ou un test PCR négatif.

‘La réaction des fidèles est plutôt encourageante’, indique mardi confie Edzodzinam Komi Alagbo, chef de la brigade, dans un entretien à Republicoftogo.com

Republicoftogo.com : Comment se déroulent les contrôles, pas trop de problèmes avec les fidèles ?

Komi Alagbo : Le ministre de l'Administration territoriale nous a demandé de faire plus preuve de pédagogie et de souplesse. Notre objectif est d’abord de sensibiliser et d’expliquer pourquoi il est important de contrôler à l’entrée. Et le message est aussi et surtout d’inciter la population à se faire vacciner au plus vite.

On s'attendait à une certaine résistance après les prises de positions de plusieurs Eglises.

Nous sommes heureux de constater qu’il y a une prise de conscience. L’accueil est donc globalement positif.

Les responsables des lieux de culte ont pris soin de mettre à disposition des équipes pour vérifier le respect des mesures barrières comme le port de masque et le lavage de mains ou la désinfection au gel. Il y en a même des lieux de culte qui sont allés plus loin en sensibilisant les fidèles à la vaccination avant notre arrivée.

Republicoftogo.com : Mais devant l’entrée de nombreuses églises, il n’y a toujours aucune vérification

Komi Alagbo : Actuellement nous avons un effectif de 105 personnes pour couvrir essentiellement les préfectures du Golfe et Agoènyivé. Vous comprenez qu'on ne peut être partout.

Nous comptons sur le civisme des fidèles et sur la mobilisation des personnels qui gèrent les lieux de culte pour assurer eux-mêmes les contrôles.