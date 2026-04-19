L'aéroport de Lomé fourmille de projets
L'Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé fête le 10e anniversaire de sa nouvelle aérogare construite par des entreprises chinoises.
L'Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé fête le 10e anniversaire de sa nouvelle aérogare construite par des entreprises chinoises.
La plateforme espère franchir le cap des 5 millions de passagers à l'horizon 2045.
En une décennie, elle a connu un fort développement liée aux opérations de la compagnie Asky qui opère chaque jour des dizaines de vols depuis LFW.
Il est prévu, à terme, une extension du terminal et la construction d’un hôtel Double Tree by Hilton (165 chambres).
De nombreux passagers de l’aéroport sont en transit. Le projet a donc tout son sens.