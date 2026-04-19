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L'aéroport de Lomé fourmille de projets

L'Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé fête le 10e anniversaire de sa nouvelle aérogare construite par des entreprises chinoises.

Kanka-Malik Natchaba, directeur général de la SALT (société aéroportuaire) © republicoftogo.com

L'Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé fête le 10e anniversaire de sa nouvelle aérogare construite par des entreprises chinoises.

La plateforme espère franchir le cap des 5 millions de passagers à l'horizon 2045.

En une décennie, elle a connu un fort développement liée aux opérations de la compagnie Asky qui opère chaque jour des dizaines de vols depuis LFW.

Il est prévu, à terme, une extension du terminal et la construction d’un hôtel Double Tree by Hilton (165 chambres).

De nombreux passagers de l’aéroport sont en transit. Le projet a donc tout son sens.

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