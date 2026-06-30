L'aéroport de Lomé veut monter en puissance

Les responsables de l'Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) veulent faire de la plateforme un hub ouest-africain.

Il l’est déjà partiellement avec la présence de la compagnie régionale Asky et d’Ethiopian Airlines qui utilise Lomé comme base de transit pour ses vols vers les Etats-Unis.

Lors d’une rencontre lundi avec les représentants locaux du SNU (Système des Nations Unies), le sujet a été longuement abordé.

En 2025, le nombre total de passagers a progressé de 5% pour atteindre 1 584 188 (en transit, 465 741).

Les mouvements d'avions suivent la même tendance, avec 18 226 rotations décollages et atterrissages .

Depuis Lomé, on peut rejoindre 39 villes en Afrique, en Europe, au Maghreb et aux Etats-Unis.

11 compagnies opèrent depuis LFW.