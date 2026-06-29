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L'ANPC appelle à la vigilance

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Lomé ont provoqué une montée des eaux dans les ouvrages d'assainissement de la capitale.

La circulation est perturbée sur plusieurs axes © republicoftogo.com

Les services techniques déblaient rapidement les artères de la capitale © DR 

Le ministre de la Protection civile, Calixte Madjoulba, ultra-mobilisé face aux précipitations brutales © DR 

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Lomé ont provoqué une montée des eaux dans les ouvrages d'assainissement de la capitale.

L'Agence nationale de la protection civile (ANPC) assure que le dispositif d'évacuation est fonctionnel, mais appelle la population à la plus grande vigilance.

Une attention particulière est portée sur les localités vulnérables des communes Golfe 2, 3, 5 et 7, ainsi que Agoè-Nyvié 2, 4, 5 et 6. 

La circulation est perturbée sur plusieurs axes : le Boulevard Eyadéma face à l'ambassade des États-Unis, le Boulevard du 30 Août face au siège d'Amnesty International, et la rue Kara à l'intersection de l'église Baptiste. Les services techniques sont mobilisés pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais.

Conseils de prudence

L'ANPC recommande à la population de :

— Mettre les personnes vulnérables - enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap — en lieu sûr

— Limiter les déplacements non indispensables

— Protéger les documents importants

— Disjoncter le compteur électrique si nécessaire

— Quitter immédiatement les zones critiques

— Éviter de traverser les cours d'eau et les zones inondées, même à pied

La prudence s'impose.

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