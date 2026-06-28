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L'ANASAP prend ses quartiers à Aného

L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) étend son action à l'intérieur du pays. Son directeur général, Gnakoudè Berena, a signé une convention de partenariat avec la commune des Lacs 1, dirigée par Alexis John Aquereburu, pour renforcer les actions d'assainissement à Aného.

Gnakoudè Berena, directeur général de l'ANASAP © republicoftogo.com

L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) étend son action à l'intérieur du pays. Son directeur général, Gnakoudè Berena, a signé une convention de partenariat avec la commune des Lacs 1, dirigée par Alexis John Aquereburu, pour renforcer les actions d'assainissement à Aného.

L'accord porte sur l'amélioration de la gestion des déchets, l'entretien des espaces publics et la promotion des bonnes pratiques d'hygiène. La brigade de salubrité publique de l'ANASAP interviendra aux côtés des services communaux pour veiller au respect des règles de propreté.

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