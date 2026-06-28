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Plus de 50 tonnes de drogues saisies l'année dernière

Les chiffres publiés par les autorités donnent la mesure du défi auquel le Togo est confronté. En 2025, les forces de sécurité ont saisi plus de 50 tonnes de stupéfiants sur l'ensemble du territoire, principalement du cannabis, mais aussi 52 kg de cocaïne et des quantités significatives de psychotropes.

Une place de transit © republicoftogo.com

Les chiffres publiés par les autorités donnent la mesure du défi auquel le Togo est confronté. En 2025, les forces de sécurité ont saisi plus de 50 tonnes de stupéfiants sur l'ensemble du territoire, principalement du cannabis, mais aussi 52 kg de cocaïne et des quantités significatives de psychotropes.

« Les saisies témoignent de l'engagement de nos services à lutter contre ces trafics », a déclaré le ministre de la Sécurité, le Colonel Calixte Madjoulba.

Si une consommation locale existe, le phénomène est avant tout lié au transit. Le Togo, avec son port en eau profonde et sa position sur le corridor Abidjan-Lagos, constitue une plateforme logistique de premier plan en Afrique de l’Ouest, une réalité que les réseaux criminels exploitent pour acheminer leurs marchandises vers d'autres pays africains et vers l'Europe. 

C'est particulièrement vrai pour la cocaïne, dont les flux en provenance d'Amérique latine transitent de plus en plus par les côtes ouest-africaines avant de rejoindre les marchés européens.

Face à cette menace, le gouvernement renforce ses capacités de surveillance aux frontières et sur les plateformes logistiques, avec l'appui de partenaires internationaux.

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