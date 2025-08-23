Rubriques

Tendances:
Société

L’ANID accorde une semaine supplémentaire aux habitants du Golfe

L’Agence nationale d’identification (ANID) a annoncé samedi la prolongation du délai de distribution des cartes e-ID dans la préfecture du Golfe. Initialement prévue pour s’achever le 22 août, la période est désormais étendue jusqu’au 29 août.

Un processus de modernisation de l'état civil © republicoftogo.com

L’Agence nationale d’identification (ANID) a annoncé samedi la prolongation du délai de distribution des cartes e-ID dans la préfecture du Golfe. Initialement prévue pour s’achever le 22 août, la période est désormais étendue jusqu’au 29 août.

Selon l’ANID, cette décision vise à offrir de meilleures conditions de service aux citoyens ayant souscrit à la carte électronique d’identité.

La distribution, qui se poursuit dans l’ensemble des centres d’enrôlement, connaît une forte affluence. L’Agence rappelle que l’opération est gratuite pour tous les bénéficiaires.

Au-delà du 29 août, les cartes non retirées seront transférées vers les communes dont dépendent les centres d’enrôlement, afin de faciliter leur récupération par les ayants droit.

La carte e-ID s’inscrit dans le cadre du projet national d’identification biométrique. Ce dispositif attribue à chaque personne de nationalité togolaise ou résidant au Togo un Numéro d’identification unique (NIU), basé sur ses données démographiques et biométriques.

Ce document ouvre l’accès à plusieurs services essentiels, notamment dans les domaines administratif, social et économique, constituant une étape clé dans la modernisation de la gestion publique au Togo.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les transporteurs appellent à la responsabilité

Les transporteurs appellent à la responsabilité

Les routes togolaises ont été endeuillées ces dernières semaines par une succession d’accidents graves, mettant en lumière la fragilité de la sécurité routière. Face à cette situation, l’Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) a exprimé samedi son inquiétude et son impuissance, tout en appelant à des mesures urgentes.

Record en cuisine

Record en cuisine

L’aventure culinaire hors norme de la cheffe togolaise Laurence Assignon s’est achevée avec succès jeudi, après 275 heures passées en cuisine, soit 13 jours de marathon non-stop. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.