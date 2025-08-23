L’ANID accorde une semaine supplémentaire aux habitants du Golfe

L’Agence nationale d’identification (ANID) a annoncé samedi la prolongation du délai de distribution des cartes e-ID dans la préfecture du Golfe. Initialement prévue pour s’achever le 22 août, la période est désormais étendue jusqu’au 29 août.

Selon l’ANID, cette décision vise à offrir de meilleures conditions de service aux citoyens ayant souscrit à la carte électronique d’identité.

La distribution, qui se poursuit dans l’ensemble des centres d’enrôlement, connaît une forte affluence. L’Agence rappelle que l’opération est gratuite pour tous les bénéficiaires.

Au-delà du 29 août, les cartes non retirées seront transférées vers les communes dont dépendent les centres d’enrôlement, afin de faciliter leur récupération par les ayants droit.

La carte e-ID s’inscrit dans le cadre du projet national d’identification biométrique. Ce dispositif attribue à chaque personne de nationalité togolaise ou résidant au Togo un Numéro d’identification unique (NIU), basé sur ses données démographiques et biométriques.

Ce document ouvre l’accès à plusieurs services essentiels, notamment dans les domaines administratif, social et économique, constituant une étape clé dans la modernisation de la gestion publique au Togo.