L'art de la sculpture sur bois transmis de père en fils

Depuis 14 ans, Togbé Christ Roi exerce à Lomé dans la sculpture sur bois, un métier hérité de son père.

À partir de l'ébène, de l'acacia et d'autres essences, il façonne des objets décoratifs et utilitaires, puisant tantôt dans son imagination, tantôt dans des modèles existants qu'il adapte à son propre style.

Boucles d'oreilles, guitares et diverses pièces de décoration figurent parmi ses créations. Pour leur donner vie, le sculpteur utilise notamment une scie à chantourner et différents outils de découpe, avant de passer aux étapes de ponçage et de finition.

Au fil des années, il a su développer ses propres techniques tout en conservant les bases du savoir-faire familial. Certaines pièces naissent ainsi de motifs qu'il imagine lui-même, d'autres résultent de modèles traditionnels revisités à sa manière.

Ses commandes lui viennent aussi bien du Togo que de l'étranger, une activité qui lui permet de valoriser son savoir-faire et de le faire connaître bien au-delà de son environnement immédiat.