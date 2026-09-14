Paix et sécurité pour l'Afrique

La 3ᵉ édition de la Conférence panafricaine pour la paix et la sécurité (COPPSE) s'ouvre cette semaine à Lomé.

La rencontre réunira autorités publiques, diplomates, experts, universitaires, responsables de la sécurité, acteurs de la société civile, ainsi que leaders religieux, traditionnels, féminins et de jeunesse.

Cette édition entend réfléchir aux moyens de renforcer la stabilité, la souveraineté et la résilience du continent. Vaste programme.

Les discussions porteront notamment sur les nouveaux défis sécuritaires, la prévention des conflits, la gouvernance, la cohésion sociale et le rôle stratégique de la jeunesse dans la transformation de l'Afrique.

La rencontre est organisée par l’ONG togolaise ‘Mouvement des Jeunes Promoteurs de la Paix’ (MJPP)