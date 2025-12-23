Rubriques

Tendances:
Société

L’État mobilise les forces de sécurité

À l’approche des fêtes, les autorités annoncent un dispositif sécuritaire renforcé sur toute l’étendue du territoire.

Fêtes sous haute sécurité © DR

À l’approche des fêtes, les autorités annoncent un dispositif sécuritaire renforcé sur toute l’étendue du territoire.

L’opération ‘Kéligou 2’ a été lancée lundi par le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba.

Dans la continuité de la première phase déployée elle vise à garantir le bon déroulement des festivités dans un climat de sérénité. 

L’opération repose sur une présence visible et dissuasive des forces de sécurité, une coordination inter-services renforcée et un contact de proximité avec la population.

Cette nouvelle phase s’inscrit également dans les engagements pris par le chef du gouvernement, Faure Gnassingbé, faisant de la protection du territoire, des institutions, des citoyens et de leurs biens une priorité absolue de l’action publique.

Kéligou 2 entend ainsi anticiper les menaces sécuritaires liées aux grands rassemblements, à l’insécurité routière en période festive, à la criminalité transfrontalière, à l’extrémisme et au terrorisme. La protection du littoral et la surveillance accrue des frontières figurent également parmi les axes majeurs du dispositif.

Cette opération marque par ailleurs l’entrée en action de l’Unité spéciale des garde-côtes togolaises, créée en janvier 2024. 

Sa mission est de renforcer la surveillance des eaux togolaises, de lutter contre la criminalité maritime et de contribuer à la protection de l’économie maritime nationale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une fête partagée au-delà des confessions

Une fête partagée au-delà des confessions

À la veille de Noël, Lomé vit une effervescence particulière. Supermarchés et marchés traditionnels connaissent une affluence des grands jours, au grand bonheur des commerçants. Dans les allées bondées, cadeaux, boissons et produits alimentaires s’arrachent, témoignant d’une forte dynamique commerciale portée par l’esprit des fêtes.

Des gendarmes mieux formés

Des gendarmes mieux formés

Face à la montée des défis sécuritaires, le Togo poursuit le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de ses forces de sécurité. Dans cette dynamique, une troisième cohorte de 200 gendarmes, dont 12 femmes, vient d’achever une formation de mise à niveau.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.