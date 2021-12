L'exigence d'un certificat de vaccination n'est pas une mesure liberticide

Les évêques restent opposés à la présentation d’un pass sanitaire ou d’un test PCR négatif pour accéder aux églises.

‘Nous avons demandé une audience au ministre de l’Administration territoriale pour lui dire de vive voix que nous ne sommes pas d’accord avec cette mesure’, peut-on lire dans un communiqué publié par la Conférence des évêques du Togo (CET).

Ces dispositions entrent ben vigueur le 3 décembre.

Pas question de faire la police à l’entrée des lieux de culte, martèlent les religieux.

Cette position est difficilement compréhensible dans un contexte de où le virus continue de circuler.

Paradoxalement, les évêques reconnaissent la réalité de la menace.

‘En ce temps d'attente et d'espérance, veillons et prions avec foi dans la sérénité, et continuons d'observer les mesures barrières de lutte contre la Covid-19’, exhorte la CET.