La bonne adresse

La société française Edenmap, spécialisée dans la conception et le déploiement de systèmes d’adressage normalisés, a été retenue pour réorganiser et moderniser le système d’adressage du District autonome du Grand Lomé (DAGL).

Pour Stéphane De Goesbriand, président et cofondateur d’Edenmap, le projet s’inscrit à la fois dans la continuité et dans l’innovation. « Il s’agit de s’appuyer sur les travaux réalisés les années précédentes, tout en élargissant leur portée à l’ensemble des treize communes du Grand Lomé », explique-t-il.

L’ampleur de la tâche est considérable. Avec près de 2,4 millions d’habitants, la capitale togolaise et sa périphérie font face à un défi urbain majeur. « Il y a environ 500 000 adresses à créer, 16 000 voies recensées, dont près de 13 000 restent à dénommer. Le chantier est donc extrêmement important », souligne le dirigeant.

Pour relever ce défi, Edenmap promet une approche résolument innovante. De nouvelles méthodes seront déployées, tant sur le plan de la méthodologie de mise en œuvre que sur celui des outils technologiques, afin d’adapter le système d’adressage aux réalités du Grand Lomé.

Le projet s’appuie également sur une forte dimension collaborative. Edenmap travaille en lien avec Togo Digital, notamment pour intégrer un volet citoyen via le portail des services publics togolais. Une démarche qui vise à associer les populations au processus et à renforcer l’appropriation du dispositif.

À terme, l’objectif est clair : permettre à chaque habitant du Grand Lomé de disposer d’une adresse officielle et conventionnelle, comprenant un nom de voie et un numéro, de manière exhaustive sur l’ensemble du territoire.

« C’est tout un mécanisme qui est mis en place pour que chaque citoyen bénéficie enfin d’une adresse reconnue. C’est là la véritable innovation. Et, à notre connaissance, c’est une première en Afrique », affirme Stéphane De Goesbriand.

Un projet structurant, appelé à transformer durablement la gestion urbaine, les services publics et le quotidien des habitants du Grand Lomé.