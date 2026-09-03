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La chenille légionnaire reste une menace

Il faut trouver une réponse au problème des pertes de production agricole, qui constitue une menace persistante pour la sécurité alimentaire. 

Des pièges naturels © republicoftogo.com

Il faut trouver une réponse au problème des pertes de production agricole, qui constitue une menace persistante pour la sécurité alimentaire. 

Avec l'appui de la Banque mondiale, le Togo s'est doté d'un dispositif national de surveillance destiné à intervenir avant que les infestations ne causent des dégâts importants.

Selon le ministère de l'Agriculture, plusieurs centaines de pièges à phéromones ont été acquis et seront progressivement déployés, notamment dans les principales zones de production de maïs.

Le maïs, principale culture vivrière du pays, est particulièrement exposé à la chenille légionnaire d'automne, un ravageur qui compromet fortement les rendements.

Ces outils, reconnus en matière de surveillance phytosanitaire, fonctionnent selon un principe simple : attirer les papillons mâles de la chenille légionnaire, ce qui permet une détection précoce du ravageur. 

Ces dispositifs donnent la possibilité de suivre l'évolution de ses populations et de déclencher les mesures de lutte au moment où elles sont les plus efficaces.

Cette initiative vise aussi à limiter le recours systématique aux traitements phytosanitaires.

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