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Un simulateur de vol sera installé à Lomé

La compagnie aérienne Asky débutera en novembre l’installation d’un simulateur de vol Boeing 737 MAX, destiné à former et à qualifier les pilotes en interne. 

Former les pilotes en local © republicoftogo.com

La compagnie aérienne Asky débutera en novembre l’installation d’un simulateur de vol Boeing 737 MAX, destiné à former et à qualifier les pilotes en interne. 

C’est ce qu’a indiqué Kanka-Malik Natchaba, directeur général de la SALT (Société aéroportuaire).

Le choix du B737 MAX n'a rien d'anodin. Version modernisée du célèbre Boeing 737, cet appareil monocouloir de nouvelle génération se distingue par des moteurs plus performants et économes en carburant (jusqu'à 14 % de consommation en moins par rapport aux versions précédentes), une autonomie accrue permettant de couvrir des liaisons plus longues, ainsi qu'un confort cabine amélioré pour les passagers. 

Il constitue aujourd'hui l'un des appareils de référence pour les compagnies aériennes africaines et internationales cherchant à moderniser leur flotte tout en maîtrisant leurs coûts d'exploitation.

Cet investissement  (8 à 15 millions de dollars) devrait à terme réduire les coûts de formation, accélérer la montée en compétences des équipages et consolider l'expertise aéronautique togolaise.

Asky affiche des chiffres solides : 30 destinations réparties dans 28 pays africains, 336 vols hebdomadaires et près de 24 000 passagers transportés chaque semaine, ce qui en fait déjà l'un des acteurs incontournables du transport aérien sur le continent.

La compagnie opère actuellement 9 Boeing 737-800 et 8 Boeing 737 MAX 8.

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