La CNDH reconduite au statut “A” des Nations Unies

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a reçu cette semaine un nouveau satisfecit international.

L’institution a été ré-accréditée au statut « A » par un sous-comité des Nations Unies, une reconnaissance qui témoigne de sa conformité aux principes de Paris, standards internationaux encadrant le fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme (INDH).

Cette distinction, la plus élevée dans le domaine, reflète le sérieux, l’indépendance et l’efficacité de la CNDH dans sa mission de protection et de promotion des droits fondamentaux au Togo.

Pour Kwao Ohini Sanvee, président de la CNDH, cette reconduction du statut « A » confirme une dynamique de long terme :

‘Nous avons acquis cette distinction depuis l’an 2000 et nous l’avons conservée jusqu’à ce jour. C’est la manifestation du travail accompli depuis lors en faveur des droits humains et de l’État de droit’.

Le comité onusien a notamment salué la conformité de la CNDH aux critères d’indépendance, d’impartialité et d’impact réel sur le terrain.

Cette accréditation permet à la CNDH de siéger pleinement au sein de l’Alliance globale des INDH, et de participer aux mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. Elle renforce également la crédibilité de l’institution vis-à-vis des bailleurs de fonds et partenaires techniques.

Tout en se félicitant de cette reconnaissance, Kwao Ohini Sanvee appelle à poursuivre les efforts collectifs pour renforcer l’État de droit au Togo.

Selon lui, même si la situation des droits humains est encourageante, elle nécessite des améliorations constantes et un engagement renouvelé de toutes les parties prenantes, institutions comme citoyens.