La diversité est une force

Ce mercredi, le Togo observe un jour de congé officiel à l'occasion de l'Aïd El Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Bien que le Togo ne soit pas un pays majoritairement musulman, cette décision reflète l'engagement du pays envers la promotion de l'unité nationale et le respect de la diversité culturelle et religieuse.

Cette approche inclusive souligne l'importance de la coexistence pacifique et de la reconnaissance mutuelle entre les différentes confessions présentes au Togo.

Ce jour de congé est un pas de plus vers un Togo plus inclusif, où la diversité est vue comme une force et non comme un obstacle.

Cela ouvre la voie à une société plus harmonieuse, où chaque citoyen, quelle que soit sa religion, se sent respecté et valorisé.