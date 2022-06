La douane veille jour et nuit

La flambée du prix des produits alimentaires s’accompagne de trafics divers et d’exportations illégales.

Plus de quarante tonnes de maïs ont été interceptées par les douaniers dans la nuit de mercredi à jeudi dans la zone frontalière avec le Ghana.

‘Conformément à la réglementation, non seulement le camion et le stock sont saisis, mais aussi une poursuite pénale sera engagée contre les responsables. Et dans le cas d'espèce, ils feront de la prison, le cas échéant’, a déclaré vendredi le ministre du Commerce Kodjo Adédzé.

L'exportation des céréales et autres produits (haricot, maïs, farine de blé, huile végétale…) est soumise à autorisation préalable à partir d’un certain volume.