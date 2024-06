La fête du sacrifice aura lieu le 16 juin.

La Fête de Tabaski (Aïd al-Adha, Aïd el-Kebir) aura lieu le 16 juin, a indiqué l’Union musulmane du Togo (UMT).

La Tabaski couronne les rites du grand pèlerinage musulman à La Mecque.

La fête du sacrifice, commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour tester et éprouver sa foi.

Dans la tradition musulmane, Abraham, le père des prophètes est nommé ‘Abraham Al-Kalil’, c’est-à-dire l’ami fidèle de Dieu.

Pour les musulmans, les préparatifs de la Tabaski consistent à acheter un mouton. Pas compliqué, mais très cher.

La Tabaski est surtout un moment de partage, de retrouvailles, et de pardon, trois vertus que la communauté musulmane du Togo entend continuer à cultiver.

L'Aïd el-Kebir incarne des valeurs profondes telles que la foi, l'obéissance, le sacrifice, la charité et la solidarité. Elle rappelle aux musulmans l'importance de ces valeurs dans leur vie quotidienne et les encourage à renforcer leur lien avec Dieu et avec la communauté.

En général, cette fêté est fériée.