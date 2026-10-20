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La fin programmée des vendeurs à la sauvette

Au carrefour du grand contournement de Lomé, ‘Small Boy’ se faufile entre les engins arrêtés au feu rouge.

Small Boy dans les rues de Lomé © republicoftogo.com

Au carrefour du grand contournement de Lomé, ‘Small Boy’ se faufile entre les engins arrêtés au feu rouge.

Il vend ses torchons aux conducteurs à 100 Fcfa.

Les acheteurs sont au rendez-vous. Ce business informel lui permet de vivre correctement.

Mais pour combien de temps. 

Les responsables municipaux veulent libérer les axes routiers des vendeurs à la sauvette. Ils représentent effectivement un danger pour la circulation.

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