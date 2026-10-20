La fin programmée des vendeurs à la sauvette
Au carrefour du grand contournement de Lomé, ‘Small Boy’ se faufile entre les engins arrêtés au feu rouge.
Au carrefour du grand contournement de Lomé, ‘Small Boy’ se faufile entre les engins arrêtés au feu rouge.
Il vend ses torchons aux conducteurs à 100 Fcfa.
Les acheteurs sont au rendez-vous. Ce business informel lui permet de vivre correctement.
Mais pour combien de temps.
Les responsables municipaux veulent libérer les axes routiers des vendeurs à la sauvette. Ils représentent effectivement un danger pour la circulation.