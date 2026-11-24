Le gouvernement durcit le ton face aux nuisances sonores dans les lieux de culte. Le ministre de l'Administration territoriale, de la Gouvernance locale et des Affaires coutumières, Hodabalo Awaté, a suspendu une mosquée et une église situées dans la préfecture du Golfe, à Lomé.

Ces mesures font suite à des plaintes de riverains. Elles ont été prises après des tentatives de conciliation et des constats des services compétents, en application de la réglementation.

La liberté de culte, garantie par la loi, doit s'exercer dans le respect de la tranquillité publique. Les responsables religieux sont invités à respecter un niveau de décibels acceptable.

La durée de la suspension n’a pas été précisée, pas plus que les lieux de culte visés.