La marmite est sur le feu

Le compte à rebours est lancé. Du 12 au 16 août 2026, Lomé vibrera au rythme de la 5ème édition du Festival International la Marmite (FESMA), le grand rendez-vous de l'intégration africaine par le goût et le partage.

Sous le thème « Promouvoir l'intégration et le vivre-ensemble à travers la cuisine et l'alimentation », cette édition promet une immersion totale dans la richesse des terroirs africains.

Pendant cinq jours, la capitale togolaise deviendra le carrefour des arômes de la sous-région.

Au programme : un Village des Saveurs pour découvrir les pépites culinaires des régions et pays invités, des démonstrations de chefs de renom en direct et des espaces de convivialité pensés pour les familles, les jeunes et les passionnés de gastronomie.

« Le FESMA n'est pas qu'une foire, c'est une fête de l'identité africaine. Nous voulons que chaque visiteur se sente chez lui autour d'une marmite commune », souligne le Commissaire Général Jean-Paul Agboh.