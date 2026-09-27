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La morgue au bord de la saturation

Le Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio (CHU-SO) de Lomé alerte sur le nombre de corps non réclamés à la morgue.

Des dépouilles abandonnées depuis des mois © republicoftogo.com

Le Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio (CHU-SO) de Lomé alerte sur le nombre de corps non réclamés à la morgue.

Plusieurs dépouilles y sont conservées depuis plusieurs mois, sans que les familles concernées ne viennent effectuer les formalités nécessaires.

Cette situation est de nature à entrainer une saturation.

Il peut s’agir de corps d’étrangers ou de nationaux dont les proches n’ont pas les moyens financiers de payer les frais d’enterrement. 

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