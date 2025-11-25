Rubriques

La Police fait la Foire

La Police nationale disposera de deux stands à la Foire internationale de Lomé  qui ouvrira ses portes le 28 novembre.

L’idée est de se rapprocher de la population. 

Ce geste s’inscrit dans la dynamique du concept de police de proximité qui est au cœur de la modernisation des forces de sécurité.

Aux stands, visiteurs et exposants pourront s’informer, échanger directement avec les équipes, découvrir les services offerts et mieux comprendre le travail quotidien des unités. Une manière concrète de renforcer la confiance et d’améliorer la collaboration entre citoyens et forces de l’ordre.

