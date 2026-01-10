Bâtir sans architecte : une économie qui coûte cher

L'Ordre national des architectes (ONAT) multiplie les initiatives pour organiser le secteur de la construction et expliquer au public les règles à respecter. L'Ordre lance une caravane d'information à travers le pays, avec une première étape prévue le 29 janvier à Dapaong, dans la région des Savanes.

Ces rencontres réuniront également des urbanistes, des ingénieurs et des représentants de collectivités locales. Une démarche pédagogique qui n'a rien de superflu, tant le problème est préoccupant.

Au Togo, de nombreux propriétaires estiment que le recours à un architecte n'est pas nécessaire pour bâtir un immeuble ou une maison. Grave erreur. Et les accidents sont nombreux pour le prouver.

Des bâtiments s'effondrent, des fissures apparaissent quelques mois après la construction, des immeubles présentent des défauts structurels majeurs. Ces drames ne sont pas le fruit du hasard ou de la fatalité, mais la conséquence directe d'une construction anarchique menée sans expertise professionnelle.

La logique qui prévaut chez beaucoup de Togolais est simple et dangereuse : pourquoi payer un architecte quand "mon maçon connaît son travail" ? Cette mentalité reflète une incompréhension fondamentale du rôle d'un architecte, qui ne se limite pas à dessiner des plans esthétiques.

L'architecte calcule les charges, choisit les matériaux adaptés, veille au respect des normes parasismiques, conçoit des fondations solides, anticipe l'évacuation des eaux, garantit la ventilation et l'éclairage naturel. Autant d'éléments techniques que même le meilleur maçon traditionnel ne maîtrise pas nécessairement.

Le prix de l'improvisation

L'économie réalisée en évitant l'architecte se transforme souvent en gouffre financier. Combien de propriétaires ont dû reprendre entièrement des travaux mal conçus ? Combien ont vu leur investissement de plusieurs millions partir en fumée après l'effondrement d'un mur porteur mal calculé ?

Sans parler des tragédies humaines. Des familles ont perdu des proches dans des effondrements qui auraient pu être évités si un professionnel avait supervisé la construction. Des enfants ont été blessés par des chutes de balcons mal conçus. Des commerçants ont vu leurs locaux se fissurer, mettant en danger leurs clients.

Ce refus de faire appel aux architectes révèle plusieurs problèmes. D'abord, une perception erronée selon laquelle l'architecture serait un luxe réservé aux riches, alors qu'elle devrait être considérée comme une nécessité pour tout bâtiment.

Ensuite, une méconnaissance des risques réels. Beaucoup pensent que "ça n'arrive qu'aux autres" ou que "depuis des générations, on construit comme ça". Mais l'urbanisation rapide, les immeubles à étages, les matériaux modernes et les contraintes environnementales ont changé la donne. Ce qui fonctionnait pour une case traditionnelle ne suffit plus pour un immeuble de plusieurs niveaux.

Enfin, un problème de régulation. L'absence de contrôle strict permet à n'importe qui de construire n'importe quoi, n'importe comment. Les permis de construire existent sur le papier, mais leur application reste inégale.

Les honoraires d'un architecte représentent généralement entre 8 et 15% du coût total d'une construction. Un investissement qui garantit non seulement la solidité du bâtiment, mais aussi son efficacité énergétique, sa conformité aux normes, et sa valorisation future. Un immeuble conçu par un professionnel se revend mieux et dure plus longtemps.

Surtout, cet investissement évite les surcoûts liés aux malfaçons, aux reprises de travaux et aux contentieux avec les entrepreneurs. Un architecte supervise le chantier, vérifie la qualité des matériaux, s'assure du respect des plans. Son rôle protège le propriétaire contre les dérives.

C'est précisément pour changer cette mentalité que l'ONAT organise sa caravane.