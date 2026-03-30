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La Semaine sainte en trois actes

Elle est arrivée. La Semaine sainte a débuté, marquant le temps le plus intense et le plus émouvant de l'année pour des millions de chrétiens au Togo et à travers le monde.

Station après station © republicoftopgo.com

Elle est arrivée. La Semaine sainte a débuté, marquant le temps le plus intense et le plus émouvant de l'année pour des millions de chrétiens au Togo et à travers le monde.

Une semaine de mémoire, de recueillement et d'espérance, qui retrace les derniers jours de la vie terrestre de Jésus-Christ, de la Cène à la Résurrection.

Le Vendredi saint est le jour le plus solennel du calendrier chrétien. Arrestation, jugement, flagellation, chemin de croix, crucifixion sur le Golgotha, la Passion du Christ est méditée station par station, dans les paroisses et dans les rues. Quatorze haltes. Quatorze instants de souffrance et d'amour. Une procession qui bouleverse, toujours.

Pâques est le cœur battant de la foi chrétienne, le jour le plus joyeux de l'année liturgique. Les messes solennelles retentissent de chants d'allégresse, les fidèles se retrouvent, les familles se rassemblent. La mort n'a pas le dernier mot.

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