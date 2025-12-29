Rubriques

Tendances:
Société

La sensibilisation peine à changer les comportements

Agba Tassa, responsable de la Division de la sécurité routière (DSR), appelle les automobilistes au respect du code de la route et des règles élémentaires de sécurité.

Agba Tassa © republicoftogo.com

Agba Tassa, responsable de la Division de la sécurité routière (DSR), appelle les automobilistes au respect du code de la route et des règles élémentaires de sécurité.

« En période de fin d’année, on est là pour fêter, on n’est pas là pour des accidents », a-t-il confié tout en déplorant l’augmentation notable des accidents observés récemment. 

Mauvais état des véhicules, vitesse excessive, téléphone au volant, surcharge, les causes d’accidents sont connus.

Fête de fin d’année ou non, il s’avère toutefois très difficile de sensibiliser durablement les automobilistes aux bonnes pratiques de conduite. 

De l’aveu même des autorités en charge de la sécurité routière, les campagnes d’information et de sensibilisation lancées depuis des décennies peinent à produire les effets escomptés. Malgré les messages répétés, les mauvais comportements persistent sur les routes, contribuant à maintenir un niveau élevé d’accidents.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un Jubilé s’achève, l’espérance demeure

Un Jubilé s’achève, l’espérance demeure

L’Église catholique a clôturé dimanche le Jubilé de l’Espérance, une année de réflexion et de cheminement spirituel ouverte il y a douze mois par le feu Pape François.

Direct du producteur au consommateur

Direct du producteur au consommateur

La Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (CTOP) a inauguré samedi, à Lomé, un mini marché destiné à mettre en valeur les produits agricoles locaux et à créer un lien direct entre producteurs, transformateurs, commerçants et consommateurs.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.