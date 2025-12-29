La sensibilisation peine à changer les comportements

Agba Tassa, responsable de la Division de la sécurité routière (DSR), appelle les automobilistes au respect du code de la route et des règles élémentaires de sécurité.

« En période de fin d’année, on est là pour fêter, on n’est pas là pour des accidents », a-t-il confié tout en déplorant l’augmentation notable des accidents observés récemment.

Mauvais état des véhicules, vitesse excessive, téléphone au volant, surcharge, les causes d’accidents sont connus.

Fête de fin d’année ou non, il s’avère toutefois très difficile de sensibiliser durablement les automobilistes aux bonnes pratiques de conduite.

De l’aveu même des autorités en charge de la sécurité routière, les campagnes d’information et de sensibilisation lancées depuis des décennies peinent à produire les effets escomptés. Malgré les messages répétés, les mauvais comportements persistent sur les routes, contribuant à maintenir un niveau élevé d’accidents.