Direct du producteur au consommateur

La Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (CTOP) a inauguré samedi, à Lomé, un mini marché destiné à mettre en valeur les produits agricoles locaux et à créer un lien direct entre producteurs, transformateurs, commerçants et consommateurs.

Pendant trois jours, ce rendez-vous propose des journées promotionnelles autour des filières clés que sont le riz, le maïs, la volaille et le maraîchage. Au cœur de l’initiative, un espace d’exposition et de vente permet aux visiteurs de découvrir des produits locaux, mais aussi des technologies et innovations développées par les acteurs du monde rural.

Pour les organisateurs, le mini marché paysan répond à un double objectif. Il s’agit, d’une part, de rapprocher les producteurs des consommateurs en favorisant les circuits courts et, d’autre part, de promouvoir une consommation responsable basée sur des produits locaux de qualité.

