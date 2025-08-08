Le laissez-passer collectif désormais disponible en ligne

Les demandes de laissez-passer collectif peuvent se faire entièrement en ligne, sans déplacement ni paperasse.

Le laissez-passer collectif, délivré par le ministère de la Sécurité est un document officiel permettant à un groupe de personnes de franchir ensemble les postes frontières terrestres du pays, dans le respect des règles de sécurité et des normes administratives en vigueur.

Grâce à la nouvelle plateforme, les citoyens peuvent remplir leur demande en quelques clics.

Plus besoin de se rendre physiquement au ministère comme auparavant.

Une connexion internet suffit pour soumettre le dossier, le suivre en temps réel, et obtenir une réponse dans des délais optimisés.

Ce dispositif s’adresse à tous les types de déplacements collectifs :

missions professionnelles,

voyages familiaux,

activités culturelles ou artistiques,

sorties éducatives,

événements religieux, etc.

Selon les autorités, ce service en ligne vise à réduire les tracasseries administratives, éviter les déplacements inutiles et garantir plus de transparence et de fiabilité dans le traitement des demandes.

C’est un outil qui s’inscrit pleinement dans la vision gouvernementale de digitalisation des services publics.