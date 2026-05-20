Le Palais de Lomé bourdonne

Le 23 mai, le Palais de Lomé ouvre ses portes dès 9h pour une journée dédiée aux abeilles, ces petites ouvrières indispensables à notre écosystème et trop souvent menacées.

À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, le Palais propose une programmation riche et accessible à tous : dégustation de miel, observation des pollens, découverte des plantes mellifères du parc et discussions autour des bienfaits du miel pour la santé.

Une belle occasion de sensibiliser petits et grands à l'importance des pollinisateurs dans la chaîne alimentaire et la biodiversité, dans le cadre verdoyant et unique du Palais de Lomé.

La Journée mondiale des abeilles est célébrée chaque année grâce aux efforts du gouvernement slovène.

Car l'enjeu est vital : il existe de multiples raisons à la disparition des abeilles, dérèglement climatique, virus et agents pathogènes, acariens, parasites, disparition des habitats naturels liée aux monocultures et l'abus de traitements par produits phytosanitaires. Sans abeilles, c'est toute la chaîne alimentaire mondiale qui vacille, on estime qu'elles contribuent à la pollinisation de 70% des cultures nourricières de la planète.

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Inscription obligatoire : +228 90 13 94 64 (appel ou WhatsApp), rsvp@palaisdelome.com