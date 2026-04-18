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Le Palais de Lomé s'embrase pour l'indépendance

Le Palais de Lomé se pare de ses plus belles couleurs pour les fêtes de l'indépendance.

En fête et en lumière © DR

Le Palais de Lomé se pare de ses plus belles couleurs pour les fêtes de l'indépendance.

Un spectacle son et lumière illuminera les 25 et 26 avril la façade de ce joyau architectural du bord de mer, transformant le bâtiment historique en une toile géante aux couleurs vibrantes et chatoyantes.

Projetées sur les murs centenaires du Palais, des images lumineuses aux teintes vertes, jaunes et rouges, les couleurs du drapeau togolais, créeront une atmosphère magique et festive, à la hauteur de l'événement national que le Togo célèbre avec fierté.

Le spectacle se déroule en continu de 18h30 à 23h00, avec une dernière entrée acceptée à 22h15.

Côté accès, le Palais de Lomé a tenu à rendre cet événement accessible à tous : l'entrée est gratuite pour les Togolais, et fixée à 1 000 Fcfa pour les autres nationalités.

Le rendez-vous est fixé au 382, avenue de la Marina.

Une occasion unique de vivre la fête nationale autrement, dans la magie des lumières, le souffle de l'histoire et la fierté d'être Togolais.

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