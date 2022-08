Le poids des responsabilités

Etre archevêque de Lomé n’est pas de tout repos.

Mgr Nicodème Barrigah-Benissan le concède volontiers.

‘Lorsque j’ai été ordonné évêque, un ami prêtre à l’imagination très fertile m’a envoyé un message de souhait qui m’a beaucoup fait réfléchir. Il me disait qu’un évêque est un homme qui porte sur sa poitrine une petite croix pectorale, mais sur les épaules une croix beaucoup plus grande. Les années me l‘ont bien confirmé’, a -t-il déclaré dimanche lors de l’ordination de 11 nouveaux prêtres.

L’homme est un habitué des missions délicates. Il avait dirigé pendant plusieurs années la Commission ‘Vérité, justice et réconciliation’.