Le Port de Lomé applique les standards internationaux du Port Clearance

Le Port autonome de Lomé (PAL) a présenté mercredi les principales étapes du « Port Clearance », l'autorisation officielle permettant à un navire de quitter le port à la fin de son escale.

Le Port Clearance n'est pas une spécificité togolaise : il s'agit d'un dispositif reconnu et pratiqué dans l'ensemble des ports maritimes du monde. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la Convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur la facilitation du trafic maritime international, plus connue sous l'acronyme FAL.

Ce texte standardise les formalités, les documents exigés et les procédures applicables aux navires, de leur arrivée jusqu'à leur départ, et vise à harmoniser les échanges d'informations entre le navire et l'ensemble des autorités concernées à terre , autorités portuaires, douanes, services d'immigration, de santé, de police ou encore d'agriculture.

Sans ce certificat de sortie, aucun navire ne peut légalement quitter un port. Dans les grands hubs maritimes internationaux comme Singapour ou Jebel Ali à Dubaï, les fenêtres de départ sont d'ailleurs strictement encadrées : rater son créneau de clearance peut immobiliser un navire à quai plus longtemps que prévu, avec des surcoûts à la clé.

Les étapes du dispositif au Port de Lomé

Avant de pouvoir appareiller, le navire doit avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations administratives, douanières, sanitaires et portuaires : régularisation de sa situation auprès des autorités compétentes, accomplissement des formalités liées à la cargaison et à l'équipage, ainsi que règlement des frais exigibles. Selon le PAL, des contrôles complémentaires peuvent également s'ajouter en fonction de la réglementation en vigueur.

Cette procédure permet aux autorités de suivre les mouvements des navires et de garantir la sûreté et la traçabilité des opérations portuaires, un enjeu d'autant plus important pour le Togo, dont le port constitue une porte d'entrée stratégique pour les échanges commerciaux régionaux.

Une fois toutes les exigences remplies, le navire reçoit l'autorisation de quitter son poste à quai et peut rejoindre le chenal de navigation, généralement sous la coordination du pilote maritime, des remorqueurs et des services de contrôle du port.