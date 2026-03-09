Le premier Salon des maires d'Afrique se tiendra à Lomé

Le premier Salon des maires et des collectivités d'Afrique (SAMCA) aura lieu du 21 au 23 mais à Lomé.

Les participants togolais et africains évoqueront différentes thématiques : habitat, aménagement du territoire, investissement immobilier et sécurisation foncière.

Dans un contexte de forte urbanisation et de croissance démographique rapide, l'objectif est d’identifier des solutions concrètes pour relever les défis de l'aménagement, du logement décent et du développement local durable.