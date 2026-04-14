Rubriques

Tendances:
Société

Un réseau routier modernisé et entretenu

Le réseau routier va connaître une nouvelle impulsion en 2026. Les pouvoirs publics ont prévu un effort financier considérable pour à la fois étendre et entretenir les routes.

Des milliards investis par l'Etat © republicoftogo.com

Le réseau routier va connaître une nouvelle impulsion en 2026. Les pouvoirs publics ont prévu un effort financier considérable pour à la fois étendre et entretenir les routes.

En matière de construction et de réhabilitation, les linéaires de routes bitumées passeront de 103 km en 2025 à 106 km cette année.

Trois régions sont concernées : la région Centrale (83 km), la Kara (20 km) et le Grand Lomé (3 km).

Sur le volet entretien, l'effort est encore plus marqué : 1 911,8 km d’axes seront entretenues en 2026, contre 1 589 km l'année précédente, pour une enveloppe de 18 milliards de Fcfa, dont 757 km concernent le Grand Lomé.

Ces nouvelles actions s'inscrivent dans la continuité des efforts déjà engagés, avec 3 973,41 km de routes nationales entretenues au cours des deux dernières années.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le marché de la casse-auto en pleine expansion

Le marché de la casse-auto en pleine expansion

Longtemps confiné aux abords de la zone portuaire de Lomé, le commerce de la casse-auto a désormais conquis toute la ville. Quartier après quartier, les ateliers de démontage se multiplient, témoignant d'un secteur en pleine effervescence qui répond à une demande croissante de pièces détachées accessibles.

Un espace pour apprendre, créer et s'épanouir

Un espace pour apprendre, créer et s'épanouir

C'est un pari sur l'avenir. Samedi à Lomé, l'UNFPA et le PNUD ont inauguré l'Espace Orange Jeunes, un cadre inclusif entièrement dédié au développement personnel, à l'apprentissage et à l'épanouissement de la jeunesse.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.