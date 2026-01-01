Le président du Conseil appelle à l’unité et à l’espérance

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé jeudi matin ses vœux de Nouvel An aux Togolais à l’occasion de l’entrée dans l’année 2026.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a exprimé son souhait de voir la nouvelle année placée sous le signe de la paix, de la santé et de l’unité. « Je forme le vœu que 2026 vous apporte la paix, la santé et la force d’avancer unis. Que cette année soit, pour chaque famille et pour notre Nation, une année de progrès, de solidarité et d’espérance », a-t-il écrit.

Ce message intervient dans un contexte festif, alors que le Togo bénéficie d’un long week-end de célébrations. Le vendredi ayant été décrété férié, de nombreux citoyens profitent de quelques jours de repos supplémentaires pour marquer le passage à la nouvelle année.

Un moment propice aux retrouvailles familiales et à la réflexion, alors que le pays se projette vers 2026 avec des attentes de stabilité, de cohésion sociale et de développement.