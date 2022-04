Le retour des fêtes traditionnelles

Les luttes traditionnelles Evala en pays Kabyè pourront avoir lieu cette année grâce à l’amélioration des conditions sanitaires.

Cela vaut pour les autres fêtes traditionnelles comme Agbogbozan, Adzinukuzan, D’Pontr.

‘En théorie, toutes ces manifestations pourront avoir lieu. Mais il se peut que d’ici la date prévue, le contexte sanitaire évolue. Il faut donc faire preuve de prudence’, a déclaré samedi Mohaman Djibril, responsable de la CNGR (Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid).

Les contaminations sont en baisse, les cas graves rares et les personnes vaccinées de plus en plus nombreuses.