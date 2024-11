Le Togo a besoin d'une école hôtelière

Le Syndicat national des travailleurs des hôtels et restaurants du Togo veut prêt à collaborer avec le Français Yves Aubaud, expert en hôtellerie et en restauration.

Avec des chefs togolais, il souhaite valoriser des plats identitaires qui symbolisent la culture gastronomique du Togo, à l’instar du Poulet Yassa au Sénégal, de l’Attiéké en Côte d’Ivoire ou du Couscous en Afrique du Nord.

‘La méthode actuellement en vigueur au Togo est celle que la France appliquait il y a 30 ans. Il est temps d’adopter une approche plus créative et technique qui permette aux chefs de développer leur propre style et d’innover", a déclaré M. Aubaud.

Il préconise également la réouverture d’une école hôtelière comme celle qui existait à l’Hôtel Le Bénin il y a 25 ans.

Yves Aubaud en est convaincu, le Togo a le potentiel pour redevenir une référence en matière de formation hôtelière et de gastronomique en Afrique de l’Ouest.