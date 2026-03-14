Le Togo confirme sa participation à Expo Belgrade

Le Togo participera à l'Exposition universelle de Belgrade 2027. Le Commissaire général du Togo, Alexandre de Souza, a signé l'accord avec Jagoda Lazarević, ministre serbe du Commerce.

Le Togo apportera toute sa contribution à travers la richesse de sa culture, de sa jeunesse et de son dynamisme, a indiqué M. De Souza.

L'Exposition universelle de Belgrade se tiendra du 15 mai au 15 août 2027 en Serbie, sous le thème « Jouons pour l'humanité – Sport et musique pour tous ». Organisée sous l'égide du Bureau International des Expositions (BIE), elle célèbre les valeurs universelles de solidarité, de créativité et de dialogue entre les peuples.

Belgrade devient ainsi la première ville des Balkans à accueillir une Exposition universelle, un événement qui réunira plus de 120 pays participants et devrait attirer plus de 4 millions de visiteurs sur ses trois mois.

Chaque nation disposera d'un pavillon national pour présenter ses atouts économiques, culturels et technologiques à un public international.

Pour le Togo, cette participation, comme les précédentes, représente une vitrine pour renforcer sa visibilité internationale et tisser de nouveaux partenariats avec les acteurs économiques et touristiques à travers le monde.