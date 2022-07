Le Togo lance le visa électronique

Le gouvernement a annoncé jeudi le lancement des visas électroniques et la refonte de sa plateforme de voyages.

La nouvelle version intègre l'ensemble des formalités d'immigration qu'un voyageur entrant ou sortant du territoire doit effectuer y compris sa demande de visa et les informations sanitaires en lien avec le Covid-19.

La plateforme propose un ‘assistant visa’ qui permet aux voyageurs entrants de savoir s'ils ont besoin ou pas de visa pour se rendre ou Togo. Certains pays en sont exemptés.

De nombreux pays de la région passent progressivement au e-visa. Plus simple pour les visiteurs et plus souple pour les administrations et les services d’immigration.

En Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, c'est déjà fait.