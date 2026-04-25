Le Togo va piloter la transformation numérique de l'Afrique de l'Ouest

Le Togo assume pour les douze prochains mois la présidence de l'Association des Régulateurs de Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest (ARTAO), une décision actée lors de la 23e Assemblée générale annuelle de l'institution. C'est Michel Galley, directeur général de l'ARCEP Togo, qui portera cette responsabilité.

Créée pour harmoniser et coordonner la régulation des télécommunications en Afrique de l'Ouest, l'ARTAO regroupe les autorités nationales de régulation des pays de la sous-région.

Sa mission : développer un marché commun régional des TIC, favoriser une régulation collaborative entre États membres et promouvoir l'inclusion numérique au bénéfice des populations et des consommateurs. Elle ambitionne de se hisser au niveau des grandes institutions sœurs comme le BEREC européen ou le CRASA d'Afrique australe.

Le Togo prend les rênes de l'organisation au moment précis où celle-ci lance son plan stratégique 2026-2030, articulé autour de trois axes : la construction d'un marché commun régional des télécommunications, le renforcement de la régulation collaborative, et l'accélération de l'inclusion numérique.

« Les télécommunications sont désormais au cœur de la modernisation de nos économies. Notre rôle de régulateur est plus stratégique que jamais », a déclaré Michel Galley, appelant à « unir les forces et mutualiser les expériences » pour bâtir une régulation ouest-africaine plus harmonisée et plus efficace.