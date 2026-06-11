Exercice grandeur nature

Le Togo mène jusqu'au 18 juin un exercice national de simulation de crise baptisé « Mia Dzrado 2026 », organisé par l'Agence nationale de la protection civile (ANPC) sous l'égide du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Déployé dans plusieurs localités, notamment dans la préfecture du Bas-Mono, cet exercice teste les dispositifs de réponse aux inondations, aux épidémies et aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs.

« Cet exercice vise à évaluer nos capacités de réponse aux urgences, à renforcer la coordination des secours et à accroître la résilience des communautés face aux catastrophes », a indiqué le ministre, Calixte Madjoulba.